Çin'de sosyal medyaya sert düzenleme! Diplomasız konuşmak yasak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin, sosyal medya içeriklerine sıkı bir denetim getirdi. Yeni yasaya göre tıp, hukuk, eğitim ve finans gibi alanlarda paylaşım yapacak içerik üreticileri artık diploma ya da mesleki yeterlilik belgesi sunmak zorunda.

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), 25 Ekim’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, sosyal medya platformlarında belirli konularda içerik üreten kişilere sert kurallar getirdi. Buna göre, finans, sağlık, hukuk ve eğitim gibi hassas kabul edilen konularda içerik üretmek isteyen influencer’lar, resmî diploma, mesleki lisans veya sertifika sunmak zorunda olacak.

TikTok’un Çin versiyonu Douyin, video platformu Bilibili ve sosyal medya ağı Weibo gibi dev platformlar ise içerik üreticilerinin belgelerini denetlemekle yükümlü hale geldi.

İÇERİKTE KAYNAK GÖSTERME ZORUNLU

Yeni düzenlemeyle birlikte paylaşımlarda sadece konuşulan konu değil, aynı zamanda içeriğin kaynağı da açıkça belirtilmek zorunda. Bilgiler bilimsel çalışmalardan mı alındı? Yapay zekâ ile mi üretildi? Bu detayların belirtilmesi şart koşuluyor.

Ayrıca, tıbbi ürünler, takviyeler ve sağlık gıdalarıyla ilgili reklamlar da platformlarda yasaklandı. Çin Siber Uzay İdaresi, bu düzenlemenin halkı yanlış bilgilendirmeye karşı korumayı hedeflediğini belirtiyor.

ELEŞTİRMENLERE GÖRE DİJİTAL SANSÜR

Çin hükümeti bu hamleyi “bilgi güvenliğini ve halk sağlığını koruma” olarak tanımlasa da, uzmanlar farklı düşünüyor. Eleştirmenlere göre, yasa çevrim içi ifade özgürlüğünü zayıflatacak, hatta dijital sansürün kurumsallaşması anlamına gelecek.

Yasanın en tartışmalı yönlerinden biri ise “uzmanlık” kavramının belirsizliği. Uzmanlar, bu tanımın sübjektif kalması nedeniyle hükümetin kimin konuşabileceği üzerinde geniş ve esnek bir denetim gücü elde ettiğine dikkat çekiyor.

TOPLUMDA TEPKİLER KUTUPLAŞTI

Bazı sosyal medya kullanıcıları düzenlemeyi olumlu karşıladı. Onlara göre bu adım, çevrim içi bilgi akışında güvenilirlik seviyesini artıracak. Özellikle sağlık ve finans gibi hassas konularda, “kafasına göre konuşan” kişilerin engellenmesi, platformları daha güvenli hale getirebilir.

Ancak diğer bir kesim, yaratıcılığın engelleneceği ve sosyal medyanın devlet güdümlü bir yapıya dönüşeceği görüşünde. Bu kullanıcılar, özgür tartışma ortamının kaybolacağından ve internetin “resmî söylem dışı seslere” kapanacağından endişe duyuyor.

İNFLUENCERLAR YENİ DÖNEME HAZIR MI?

Günümüzde sağlık tavsiyelerinden yatırım önerilerine kadar pek çok alanda influencer’lar geleneksel uzmanların yerini almaya başladı. Ancak Çin'deki yeni yasa, bu değişimi tersine çevirebilir. Sertifikasız içerik üreticileri artık bu alanlarda söz alamayacak.

Bu da hem içerik üreticileri hem de platformlar için yeni bir denetim çağı anlamına geliyor.

