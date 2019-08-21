Çin'de seller en az 200 can aldı

PEKİN (AA) - Çin'de temmuz ve ağustosta etkili şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 200 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri, ülkede bu ay ve geçen ay etkili aşırı yağışların neden olduğu sellerde en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 63 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Ekipler, temmuzda Çin'in çeşitli bölgelerinde seller nedeniyle 154 kişinin öldüğünü, 31 kişinin kaybolduğunu ve 1,3 milyon kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Ağustos başından bu yana ise en az 46 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 34 kişinin kaybolduğu bilgisini paylaştı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından 12 Temmuz'da yapılan açıklamada, bu yaz şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerden 19 milyon 910 bin kişinin etkilendiği kaydedilmişti.

Ülkede 1998'de meydana gelen sellerde en az 3 bin 700 kişi ölmüştü.















