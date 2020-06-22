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Çin’de sel nedeniyle evler sular altında kaldı

Çin’in güneyindeki Guizhou, Hunan ve Sichuan eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle evler sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:50:08 -
Çin’de sel nedeniyle evler sular altında kaldı

Çin’in güneyindeki Guizhou, Hunan ve Sichuan eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle evler sular altında kaldı.


Çin’in güneyindeki Guizhou, Hunan ve Sichuan eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar yerleşim bölgelerini sular altında bıraktı. Hunan’da nehirlerdeki su seviyesi yükselirken 4. seviye acil durum alarmına geçildi. Sichuan eyaletinde de alarm seviyesi 4’e yükseltildi. Kurtarma ekipleri sel nedeniyle mahsur kalanları botlarla güvenli bölgelere tahliye etti.


Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.

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