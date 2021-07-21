Çin'de sel felaketi: En az 12 ölü

Çin’in Henan eyaletinde sel felaketi nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kalırken, sel sularına kapılan bir kadın çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Selde en az 12 kişi öldü

Çin’in Henan eyaletindeki Zhengzhou kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 12 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, en az 100 bin kişinin ise tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği belirtildi. Alarm seviyesinin 1’e yükseltildiği kentte, 160’tan fazla metro seferi durdurulurken yolcuların metro hatlarında mahsur kaldığı belirtildi.

Su basan bir metro tünelinde mahsur kalan yüzlerce kişi, itfaiye ekipleri tarafından halatlarla kurtarıldı. Sokakları ve caddeleri su basması sonucu trafik felç oldu. En az 80 otobüs hattında seferler askıya alınırken 100’den fazla hatta da güzergah değiştirildi.

Şiddetle akan sel sularına kapılan bir kadın çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılabildi. Onlarca araç sele kapılıp sürüklenirken, bir çok bölgede sel sularının insanların dizine kadar ulaştığı görüldü.

144 bin 660 kişi şiddetli yağışlardan etkilendi

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Henan eyaletinde sağanak yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Eyalette 5 gündür etkili olan şiddetli yağışlardan 144 bin 660 kişi etkilendi.