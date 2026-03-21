Çin’de şarj ağı rekor büyümede: Soket sayısı 21 milyonu aştı
Çin’de elektrikli araç şarj ağı hızla büyürken, soket sayısı 21 milyonu aşarak özellikle özel kullanımda kayda değer artış gösterdi.
Çin’de elektrikli araçlar için kurulan şarj soketi sayısı, şubat sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,8 artarak 21 milyon 10 bine ulaştı.
Çin Ulusal Enerji İdaresi’nin açıkladığı verilere göre, kamuya açık şarj soketi sayısı yüzde 28,8 artışla 4 milyon 834 bine yükseldi. Özel kullanım amaçlı şarj soketleri ise daha hızlı büyüyerek yüzde 54,6 artışla 16 milyon 176 bine çıktı.