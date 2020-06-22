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Aktüel

Çin'de sahte maske satan eczane zinciri sahibine 15 yıl hapis

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:23:24 -
Çin'de sahte maske satan eczane zinciri sahibine 15 yıl hapis

ANKARA (AA) - Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en az 500 bin sahte 3M marka maske satan eczaneler zinciri sahibi 15 yıl hapse mahkum edildi.

South China Morning Post gazetesindeki habere göre, "Beijing Jinghai Kangbaixin" ilaç ve eczane şirketinin sahibi Li Dong ve iki yardımcısı salgın döneminde 500 binden fazla 3M marka sahte maske satmaktan Çaoyang bölge mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıktı.

Li, sahte maske satmaktan suçlu bulunarak 15 yıl hapse mahkum edildi.

Li'nin yardımcılarına verilen cezalarla ilgili ise bilgi verilmedi.

Li ve yardımcılarının sahte maske satışından 608 bin dolar (4,17 milyon Türk lirası) gelir elde ettikleri belirtildi.



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