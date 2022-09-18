  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'de otobüs devrildi: 27 ölü, 20 yaralı
Dünya

Çin'de otobüs devrildi: 27 ölü, 20 yaralı

Çin'in Guizhou eyaletindeki bir otoyolda seyir halindeki otobüsün devrilmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 12:42:00 -
Çin'de otobüs devrildi: 27 ölü, 20 yaralı

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Sandu ilçesi yakınlarındaki bir otoyolda otobüs devrildi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada 27 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, otobüste 47 yolcunun bulunduğu aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23