  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ashab-ı Kehf yedi uyurlar kıssası

Veysel Karani kıssası

Yakup Aleyhisselamın ricası

Habil ve Kabil kıssası

Lokman Hekim'in oğluna nasihatleri
için kalan
Dünya

Çin'de maskeyle koşan adamın akciğeri patladı

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yüz maskesiyle koşan adamın akciğeri patladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:59:00 -
Çin'de maskeyle koşan adamın akciğeri patladı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yüz maskesiyle koşan adamın akciğeri patladı.

"nypost.com"daki haberde, yüzünde maskeyle 3 kilometreden fazla koşan 26 yaşındaki adamın akciğerinin patladığı bildirildi. Nefes darlığı yaşadığı belirtilen adamın kaldırıldığı Vuhan Merkez Hastanesinde ameliyata alındığı kaydedildi.

Doktorlar, adamın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini açıkladı.

'Koşarken maske taktığı için gerçekleşti'

Göğüs cerrahisi uzmanı Chen Baojun, adamın vücut yapısı itibarıyla akciğerde hava kaçağı olarak bilinen pnömotoraks'a duyarlı olduğunu ve olayın koşarken maske taktığı için gerçekleştiğini ifade etti.

Çin'de beden eğitimi dersinde spor yaparken maske takan 2 öğrenci de yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı