Çin'de Lippi'nin macerası sona erdi
İtalyan teknik adam, İran'a 3-0 yenildikleri Asya Kupası çeyrek finalinde son kez Çin'in başında maça çıktı25 Ocak 2019 Cuma 12:16
Çin Milli Futbol Takımı, İtalyan teknik adam Marcello Lippi ile yollarını ayırdı.
70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Asya Kupası çeyrek finalinde İran'a 3-0 yenildikleri maçta son kez Çin'in başında sahaya çıktı.
‘Elimden geleni verdim’
Lippi, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "İran maçıyla sözleşmem sona erdi. Çin gibi önemli bir ülkenin milli takımını çalıştırmak benim için onurdu. Takımın gelişmesi ve daha iyi olması için elimden geleni yaptım." şeklinde konuştu.
22 Ekim 2016 tarihinde göreve elen Lippi, çıktığı 30 maçta 10 galibiyet ve 9 beraberlik yaşadı.
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