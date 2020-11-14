Çin'de koronavirüs şoku! Bakın nerede rastlandı
Çin'in Gansu eyaletindeki Lancou şehrinde, dondurulmuş karides paketinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, dondurulmuş gıdalardan virüsün bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı.
Çin'in Gansu eyaletindeki Lancou şehrinde, dondurulmuş karides paketinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.
Global Times'daki habere göre, Lancou Belediye Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'dan ithal edildikten sonra Tiencin şehrindeki gümrükten geçerek kente getirilen dondurulmuş karides paketinde koronavirüse rastlandığı bildirildi.
Bütün yiyecekler mühürlendi
Karides paketinde dün virüsün tespit edilmesinden sonra Lancou'daki soğuk hava depo tesisinin geçici olarak kapatıldığı ifade edilen açıklamada, bütün tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı ve bütün yiyeceklerin mühürlendiği kaydedildi. 2 bin 270 kişiye yapılan testlerin ve yiyeceklerden alınan numunelerin negatif çıktığı belirtildi.
Komisyon, virüsün tespit edildiği paketin Suudi Arabistan'dan ülkeye 21 Ekim tarihinde girdiği ve Lancou'ya 8 Kasım'da ulaştığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dondurulmuş gıdalardan virüsün bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı.