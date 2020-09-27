Çin'de kömür madeninde karbonmonoksit zehirlenmesi: 16 ölü
ANKARA (AA) - Çin'in güneybatısında bir kömür madeninde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.
Xinhua'da yer alan habere göre, yetkililer ülkenin güneybatısındaki Çongçing kentinin Çiciang bölgesindeki maden ocağında kayışların yanması sonucu karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 17 kişinin mahsur kaldığını bildirdi.
Mahsur kalanlardan 16'sının hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, bir kişinin de hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.