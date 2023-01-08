Çin'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin’in Jiangxi eyaletinin başkenti Nanchang yakınlarındaki S517 karayolunda yerel saatle 01.00 sıralarında bir kamyon cenaze konvoyundaki araçlara çarptı. Yerel basında yer alan haberlere göre, süratle gelen kamyon arkadan çarptığı konvoyu ikiye bölerek, bazı araçları sürükledi.

Kazada ilk belirlemelere göre en az 19 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılar civardaki hastanelere kaldırılırken, görgü tanıkları ölenlerin ve yaralananların çoğunun cenazeye katılanlar olduğunu aktardı.

Polis, kazadan yaklaşık 1 saat sonra yoğun sis nedeniyle sürücüler için görüş mesafesi uyarısı yayımlarken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin’de geçtiğimiz ocak ayında bir otobanda yine sisli havanın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yüzlerce aracın karıştığı zincirleme kaza yaşanmış, olayda 1 kişi yaşamını yitirmişti.