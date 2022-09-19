Çin'de ikinci el otomobil satışında yükseliş

Yeni Akit Ankara

Çin Otomobil Satıcıları Birliği’ne göre, geçen ay Çin’de 1,46 milyondan fazla ikinci el araç satıldı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 1,69 artışı gösteriyor. Veriler, temmuz ayında 95.5 milyar yuan olan satış işlem değerinin ağustosta 95,66 milyar Yuan’a (yaklaşık 13,8 milyar dolar) ulaştığını gösterdi.

Sekiz ayda 10,5 milyon araç satıldı

İkinci el otomobil pazarının sekiz aylık performansı ise bir önceki yıla göre yüzde 7.8 oranında düşerek 10,5 milyon rakamında kaldı. Birlik, ülkenin ikinci el araç satışlarının nisan-ağustos döneminde sürekli büyüme kaydettiğini belirterek, ülkenin ikinci el araçların bölgeler arası transferini kolaylaştırdığı için geçen ay birinci kademe şehirlerde ve komşu bölgelerde talepteki toparlanmanın altını çizdi. Birlik, eylül ayında piyasa hakkında iyimser ve salgının etkin kontrolü ve sektör için olumlu politikaların uygulanmasıyla satışların artmasını bekliyor.