Çin'de heyelan: 9 ölü

PEKİN (AA) - Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelan sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletine bağlı Catong kentinde dün sabah saatlerinde sağanak yağışlar nedeniyle toprak kayması gerçekleşti.

Heyelanın ardından kendisinden haber alınamayan 9 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gün boyu süren kurtarma çalışmaları sonrasında gece saatlerinde toprak altında kalan 9 kişinin cesedine ulaşıldı. Bu arada, toprak kaymasından etkilenen 27 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

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