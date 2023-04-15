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Medya Çin'de flaş gelişme! Peki yapay zeka Müslüman olur mu?
Medya

Çin'de flaş gelişme! Peki yapay zeka Müslüman olur mu?

Yeniakit Publisher
2023-04-15 10:30:00 -
Çin'de flaş gelişme! Peki yapay zeka Müslüman olur mu?

Çin'de yapay zekaların "sosyalist" olacağını belirten Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Belki de Müslüman ülkelerde 'Müslüman Yapay Zeka'ya ihtiyaç duyulacak" ifadelerini kullandı.

Çin'de yapay zekaların "sosyalist" olacağını belirten Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Belki de Müslüman ülkelerde 'Müslüman Yapay Zeka'ya ihtiyaç duyulacak" ifadelerini kullandı.

Tezel, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Yapay zeka teknolojisi hızla gelişiyor. Artık yapay zeka TV sunucusu, editörü, öğretmeni, hatta yapay zeka avukat bile var.

ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotları da büyük ilgi görüyor.
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Öte yandan yapay zekanın güvenlik sorunu yaşatabileceği de tartışılıyor.

Örneğin internette sert kurallara sahip olan Çin'in Siber Uzay İdaresi (CAC) tarafından hazırlanan yeni kurallar ile gelişmiş üretken yapay zeka hizmetlerinin halka yayınlanmasından önce güvenlik incelemesinden geçirilmesi planlanıyor.

ÇİN SOSYALİST İSTİYOR!

DonanımHaber'de yer alan habere göre Çin'de CAC'ın onay verdiği güvenli yazılım, araç ve veri kaynakları kullanılacak.

Yeni kurallara göre yapay zekalar, hükümeti zor duruma düşürecek içerikler oluşturmayacak, terör veya aşırılık yanlısı propagandalarda bulunmayacak, sosyal düzeni bozabilecek içerikler içermeyecek.

En önemlisi yapay zeka tarafından üretilen içerikler ülkenin temel sosyalist değerleriyle uyumlu olacak.

Yani Çin'de yapay zekalar hükümet yanlısı ve sosyalist olacak!

Merhaba yoldaş yapay zeka!

Ama bu yapay zeka olmuyor ki? Hükümet propagandası yapan yapay zekayla kim konuşmak ister?

Elbette ABD'de internet devlerinin geliştirdiği yapay zekalar da masum değil!

Özgür düşünüyor gibi gözüken yapay zeka yazılımlarıyla insanların üzerinde çok rahat algı yönetimi yapılabilir.

Çin sosyalist yapay zeka istiyorsa, ABD de kapitalist ister. Her ülke kendi çıkarları doğrultusunda yapay zeka geliştirir.

Peki, yapay zekaların dini görüşleri olacak mı? Belirli inançları öne çıkarırlar mı? Bu da önemli bir tartışma konusu.

Belki de Müslüman ülkelerde 'Müslüman Yapay Zeka'ya ihtiyaç duyulacak!

Yapay zekaya ne verirsen, ne yüklersen onu alırsın!

Türkiye'nin de bir yapay zeka politikası olmalı! Tabii Çin'deki gibi baskıcı, sansürcü bir yapay zeka politikasından bahsetmiyorum.

Ülkenin değerlerini zedelemeyen, terörü desteklemeyen, inançlara saygılı yapay zekalar geliştirebiliriz."

 

 

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