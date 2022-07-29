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Ekonomi Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar arttı
Ekonomi

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 08:41:00 -
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede doğrudan yabancı yatırımların ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 17,4 artarak 723,31 milyar yuana ulaştığı bildirildi.

Yatırımlar dolar bazında yıllık yüzde 21,8 artarak 112,35 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde, hizmet sektörüne yapılan yabancı yatırımlar yüzde 9,2 artış kaydederken yüksek teknoloji üreten sanayi kollarındaki sermaye artışı ise yüzde 33,6 düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Güney Kore'den gelen yatırımlar yüzde 37,2, ABD'den yüzde 26,1 ve Almanya'dan yüzde 13,9 arttı.

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2021'de önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstermişti.

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