Çin'de banka binası çöktü! Ölü ve yaralılar var Çin'in Jilin eyaletinde bir banka binasının çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

China Daily'nin haberine göre, yerel yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda Jilin'in Bayçeng kentinde bir banka binasının restorasyon sırasında çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin hala enkaz altında olduğunu açıkladı. Yetkililer, enkazdan yaralı kurtarılan 4 kişinin tedavilerinin sürdüğünü ifade etti. Enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmasına 100'den fazla kişinin katıldığını söyleyen yetkililer, binanın çökme nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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