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Aktüel Çin'de 8 günlük ulusal tatilin ilk 7 gününde yerli turist sayısı 637 milyona çıktı
Aktüel

Çin'de 8 günlük ulusal tatilin ilk 7 gününde yerli turist sayısı 637 milyona çıktı

Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 21 azaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:16:05 -
Çin'de 8 günlük ulusal tatilin ilk 7 gününde yerli turist sayısı 637 milyona çıktı

ANKARA (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü 1 Ekim'i takip eden 8 günlük ulusal tatilin ilk 7 gününde ülke içinde seyahate çıkan yerli turist sayısı 637 milyona ulaştı.

Çin devlet televizyonu CTGN'de yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, tatilin bir haftalık bölümünde iç turizmden 466,56 milyar yuan (68,71 milyar dolar) gelir elde edildiğini bildirdi.

Tatilin ilk 7 gününde 637 milyon yerli turist ülke içinde seyahatlere çıkarken, turist sayısı geçen yılki 7 günlük ulusal tatile kıyasla yüzde 21 azaldı.

Ülkede geçen yılki ulusal tatilin 7 gününde 782 bin turist ülke içinde seyahatlere çıkmış, iç turizm geliri 650 milyar yuana (yaklaşık 97 milyar dolar) ulaşmıştı.

Turist sayısındaki azalmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından yaşanan ekonomik kayıplar ile sağlık endişelerinin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Çin vatandaşlarının tatilde ülke içi seyahatlere gösterdiği ilgi, Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığına dair güven duygusunun ve iç turizmdeki toparlanmanın işareti olarak yorumlanıyor.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 85 bin 521 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Mart başından bu yana Kovid-19 vakalarındaki artışın kontrol altına alınması başarılan ülkede 17 Nisan'dan bu yana virüse bağlı can kaybı bildirilmedi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 36,7 milyonu aşkın kişiye bulaşırken virüs nedeniyle 1 milyon 67 bin 469 kişi yaşamını yitirdi.

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