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Aktüel

Çin'de 22, Güney Kore'de 246 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-18 09:48:22 -
Çin'de 22, Güney Kore'de 246 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 246 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 22 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 871'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 642 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 595 olarak açıklandı.

- Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 15 bin 761'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 235'i yurt içi kaynaklı 246 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi irtibatlı yeni vakaların 131'i başkent Seul'de tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 15 bin 761'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 934 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 306'ya çıktı.

Sağlık yetkilileri, Seul'ün kuzeyindeki Sarang Jeil Kilisesi ile bağlantılı vaka sayısının 383'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Seong Yeon-il, dün, Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in karşıtı protestoya katılan ve ülkenin kuzeyinde 300'den fazla vakayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Sarang Jeil Kilisesinin aşırı muhafazakar rahibi Jun Kwang-hun'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Moon karşıtı protestoya binlerce kişi katılmıştı.

Hükümet, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede Kovid-19'la mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler, müzeler kapanacak. Katılımcı sayısı, kapalı mekanlarda yapılan toplu aktivitelerde 50, dışarıda yapılan aktivitelerde 100'ü geçemeyecek. Kafe, restoranlar ise müşterilerin maske takması şartıyla faaliyetlerini sürdürecek.

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