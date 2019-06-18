Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler var

Polis Akademisi Başkanlığınca, geçen yıl yayımlanan "Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ" raporuna, "FETÖ'nün Terör Yapısı ve Terör Eylemleri" bölümü eklendi. Raporun ek bölümünde, "FETÖ gerek Necip Hablemitoğlu ve Haydar Meriç gibi örgütün gerçek yüzü konusunda araştırmalar yapan akademisyen ve gazetecileri gerek Hrant Dink gibi Türkiye içinde ve dışında sansasyon oluşturacağı öngördüğü düşünürleri öldürmüştür" tespiti yapıldı.

Hablemitoğlu FETÖ kurbanı

Rapora göre, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde FETÖ tarafından silahlı saldırıya uğrayarak cinayete kurban gitti. Hablemitoğlu’nun FETÖ tarafından hedef alınmasının 2000'li yılların başına dayandığı belirtilen raporda, 11 Ağustos 2000'de FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen hakkında "yasa dışı örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan hazırlanan iddianame kapsamında Hablemitoğlu'nun FETÖ hakkındaki araştırmalarına başvurulduğu kaydedildi. Cinayetteki FETÖ parmağı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM bünyesinde Meclis Araştırma Komisyonu tutanaklarında da yer aldı.

Kitap yazınca hedef oldu

Rapora göre, Hablemitoğlu'na benzer biçimde gazeteci Haydar Meriç de FETÖ ve elebaşı Fethullah Gülen aleyhinde yazacağı kitap için araştırmalar yaparken öldürüldü. Meriç'in 31 Mayıs 2011 gecesi kaybolan cesedi, 18 Haziran 2011'de elleri ve ayakları domuz bağıyla bağlanmış şekilde denizde bulundu. FETÖ ile iltisaklı yayın organları, Meriç'in ölümünü, "define arama faaliyetleri yüzünden öldürülmüş olabileceği" yönünde haberler yaparak çarpıttı ancak etkin pişmanlıktan yararlanan eski komiser S.D, Haydar Meriç cinayetiyle ilgili önemli bilgiler verdi. S.D'nin ifadesi doğrultusunda dönemin FETÖ'cü istihbarat polisleri, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı. Rapora göre; Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007'de öldürülmesi, FETÖ’nün ülke içinde ve dışında sansasyon oluşturmak ve toplumsal fay hatlarını derinleştirmek için düşünce insanlarını öldürdüğü ya da bu insanların öldürülmelerinin önünü açtığını gösterdi.

En kanlı eylemi 15 Temmuz

Silahlı gücünü, 15 Temmuz darbe girişiminde ülkenin varlığını tehlikeye düşürmek ve devlet otoritesini ele geçirmek için kullanan FETÖ, o gece gerçekleştirdiği eylemler sırasında büyük çoğunluğu sivil 249 insanı öldürdü, 2 bin 301 kişiyi yaraladı. Rapora göre, darbe girişimi, örgütün, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine benzer şekilde silahlı eylem yapabildiğini ve bunu sivillere yönelik kullanmaktan çekinmediğini gösterdi.

DEAŞ canileriyle iş birliği içinde

FETÖ'nün, terör örgütü DEAŞ ile ilişki kurduğu ve bu yönüyle uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği vurgulanan rapora göre, 8 Temmuz 2016'da yüksek miktarda patlayıcı mühimmatla ele geçirilen Suriye uyruklu DEAŞ üyesi "Abu Haydar" kod adlı Muhammed El Süleyman, sorgusunda mühimmat hakkında 'Elvan Yüzbaşı' olarak tanıdığı istihbarat görevlisinin bilgisinin olduğunu söyledi. Araştırmalar sonucu, DEAŞ'lı terörist tarafından "Elvan Yüzbaşı" olarak tanınan şahsın, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ üyesi, eski Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli Jandarma Astsubay Başçavuş İrfan Çetinkaya olduğu tespit edildi. DEAŞ'lı teröristle yoğun irtibatı tespit edilen FETÖ'cü Çetinkaya, 28 Temmuz 2016'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.