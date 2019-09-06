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Cinayet zanlısı, maktulün mezarı başında dua edip teslim oldu

İstanbul'da sokakta kesici aletle yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki genci öldürdüğünü itiraf eden akrabası tutuklandı- Zanlının, polise teslim olmadan önce ölümüne neden olduğu akrabasının kabri başında dua edip helallik istediği görüntüler ortaya çıktı

06 Eylül 2019 Cuma 09:48
Cinayet zanlısı, maktulün mezarı başında dua edip teslim oldu

ADANA (AA) - İstanbul'da çiçek satışı konusunda anlaşmazlık yaşadığı akrabasını maket bıçağıyla sokakta yaralayıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla Adana'da polise teslim olan zanlının, maktulün kabri başında dua edip helallik istemesi yakınlarınca cep telefonuyla görüntülendiği belirlendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Asmalımescit Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta seyyar çiçek satışı yapan Halil Çakar (18) kesici aletle yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çakar'ın birlikte çiçek satışı yaptığı aynı yaştaki akrabası Mehmet B'nin olayı madde bağımlısı kişilerin gerçekleştirdiğini beyan etmesi üzerine polis ekiplerince araştırma başlatıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Çakar, ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilerek merkez Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Mezarlığında toprağı verildi.

- Cinayet zanlısının mezarlığı ziyareti kamerada

Bu arada, Çakar'ın olay günü yanında olan akrabası Mehmet B. babasına ve diğer aile büyüklerine olayı kendisinin gerçekleştirdiğini bu nedenle vicdan azabı duyduğunu, uyuyamadığını ve teslim olmak istediğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine şüpheli, babası ve aile yakınları tarafından maktulün kabrinin olduğu mezarlığa götürüldü.

Cep telefonuyla görüntülenen o anlarda kameraya, zanlının maktulün kabri başında dua etmesinin ardından "Böyle olmasını istemezdim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Keşke ben ölseydim de sana bir şey olmasaydı. Benden yana hakkım varsa sana helal olsun. Sen de bana hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum. İnşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol." demesi yansıdı.

Cinayet şüphelisi Mehmet B, mezarlığın ardından Adana Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Mehmet B'nin ifadesinde, olay günü 35 lira tutarındaki bir çiçek satışıyla ilgili akrabasıyla arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olayın yaşandığını söylediğini öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zanlı Mehmet B'nin, maktul Halil Çakar'ın kabrinin olduğu mezarlığa yaklaşık 500 metre mesafedeki Kürkçüler Cezaevine konulduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:48
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