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Çınar’ın bayram mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir” dedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:26
Çınar’ın bayram mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir” dedi.


Başkan Çınar, yazılı mesajında, “Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan Kurban Bayramının anlamını çok iyi kavramak mecburiyetindeyiz. Bu bayramda, muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir. Bayramlar bir anlamda kaynaşmak, bölüşmek ve paylaşmaktır. Rahmetin, bereketin bolluk içinde yaşandığı, insanların her zamankinden daha çok kenetlendiği, birbirine daha sıkı sarıldığı, samimiyetle kucaklaştığı özel günlerdir. Sosyal dayanışmanın zirveye çıktığı Kurban Bayramı, aziz milletimizin inanç köklerinin ne kadar sağlam olduğunun da bir nevi ispatı gibidir. Sevgi dolu, huzur ve mutluluk içinde nice bayramlar geçirmek dileğiyle tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın herkese sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:26
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