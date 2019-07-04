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Cinare Malikzade kimdir nereli ve kaç yaşında? Cinare Malikzade hayatı ve biyografisi

Cinare Malikzade’nin Amasra'da düzenlenen Barış Akarsu Festivali’nde konser verecek olmasından sonra Cinare Malikzade’nin kim olduğu merak konusu oldu. Bu yaza 'İhtiyacı Var' şarkısıyla damgasını vurmaya hazırlanan Azeri şarkıcı Cinare Melikzade, şimdi de Barış Akarsu anısına her yıl düzenlenen festivalinde sahne alacak. Barış Akarsu'nun memleketi Amasra'da düzenlenen Barış Akarsu Festivali'nde şimdiye kadar Haluk Levent sahne alıyordu. Cinare Malikzade kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Cinare Malikzade hayatı ve biyografisi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:36
Cinare Malikzade kimdir nereli ve kaç yaşında? Cinare Malikzade hayatı ve biyografisi

Cinare Malikzade’nin Amasra'da düzenlenen Barış Akarsu Festivali’nde konser verecek olmasından sonra Cinare Malikzade’nin kim olduğu merak konusu oldu. Bu yaza 'İhtiyacı Var' şarkısıyla damgasını vurmaya hazırlanan Azeri şarkıcı Cinare Melikzade, şimdi de Barış Akarsu anısına her yıl düzenlenen festivalinde sahne alacak. Barış Akarsu'nun memleketi Amasra'da düzenlenen Barış Akarsu Festivali'nde şimdiye kadar Haluk Levent sahne alıyordu. Cinare Malikzade kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Cinare Malikzade hayatı ve biyografisi.

Cinare Malikzade kimdir?

Cinare Malikzade, 10 Ekim 1990 tarihinde Azerbaycan’ın Bakü şehrinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan Çinare Melikzade, Azerbaycan’ın ünlü müzisyenlerinden olan Oktay Zülfikarov’dan şan dersleri almıştır. 5 yıl boyunca müzik okulunda fortepiano dersleri alan Melikzade, Azerbaycan’da “Pöhre” , “Yeni Ulduz” ve Türkiye’de de “O Ses Türkiye” gibi ses yarışmalarında da yer almıştır. Aynı zamanda oyunculuk eğitimi de almış olan Çinare Melikzade çeşitli dizi ve sinema filmlerinde de yer almıştır. 2008-2012 yılları arasında ise Azerbaycan Güzel Sanatlar Üniversitesini (Medeniyet ve İncesenet Universitesi) okumuştur. Yaptığı cover şarkılar yüz binlerce izlenen Çinare Melikzade, Mustafa, Haluk Levent, Rafet El Roman gibi Türkiye’nin ünlü sanatçıları ile düet yapmış ve beraber sahne almıştır. Başta Türkiye olmak üzere İran, Rusya, Amerika, Almanya ve daha birçok ülkede konser vermekte ve programlara konuk olmaktadır.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:36
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