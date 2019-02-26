Çınar’dan gönül belediyeciliği vurgusu

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, gönül belediyeciliği yaparak, ortak paydaları olan Malatya’yı her alanda iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Büyük Çarşı İş Hanı’nda esnaflarla kahvaltı yaparak çalışmalarına başlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, daha sonra çarşı içerisindeki esnafları ziyaret etti.

Milli Egemenlik ve Nasuhi Caddesi esnaflarıyla da bir araya gelen Çınar, hem esnaf hem de vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Çınar, daha sonra Malatya Eğitim Vakfı’nı (MEV) ziyaret etti. MEV Başkanı Naim Kayısıcı, ziyarette yaptığı konuşmada, Çınar’a çıktığı yolda başarı dileyerek, başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Kayısıcı, Malatya Eğitim Vakfı olarak gönül işi yaptıklarını belirterek, "Sizin bir sloganınız var, ’gönül işi.’ Bizim sloganımız gönül işi. Tamamen ihtiyaç sahibi öğrencilere burs temin ediyoruz. Burada bizler sizlerin de manevi desteklerinize talibiz" dedi. Başkan Çınar ise Malatya Eğitim Vakfı’nda bir gönül çalışmasının olduğunu ifade etti.

Gönül belediyeciliği ile herkese dokunmak istediklerini dile getiren Çınar, "Amacımız herkesin gönlünü alıp, yardımcı olmak. Herkese destek olarak, sorunlarını çözmek. Burada da ihtiyaç sahibi, alanında başarılı, eğitim noktasında sıkıntısı olan kardeşlerimize çok büyük bir destek veriliyor. Gönül hizmetinden dolayı vakıf yöneticilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çınar, Malatya’nın çok güzel bir mozaik olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Her alanda herkesin bir şekilde katkı sunmaya çalıştığı güzel bir şehir. Ama bu işin gönülden, isteyerek, içten gelen bir sevgiyle yapılması elbette ki daha manidar ve anlamlı. Bizlerde yerelin dinamikleriyiz. Belediye, bir babadır, bir verendir ve mutlaka yardımcı, destek olandır. Bu kapsamda hizmetler yürütüyoruz. Hizmet, kültür, sosyal, çevreci belediyecilik dedik, çıtalarımızı yüksek tuttuk. O çıtalarımızın büyük bir kısmını yerine getirdik, bundan sonrada gönül belediyeciliğiyle birebir bütün hemşerilerimize dokunacağız ve ortak talepleri, istekleri beraber istişare ederek, ortak projeler üreteceğiz. Amacımız tabi ki bölgemizi kalkındırmak ve geliştirmek. Ortak paydamız olan Malatya’mızı her alanda en iyi noktalara taşıyacağız"

Çınar, daha sonra AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve partililerle birlikte Melekbaba Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Burada ilk olarak söz alan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, "1994 yılında Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiği tarihten başlayan bir AK Parti hikayesi var. O günden bugüne hepimizin şahit olduğu, inkar edemeyeceği hizmet belediyeciliğiyle ilgili en güzel yatırım ve hizmetleri biz AK Parti sayesinde aldık. Bununla yetinmedik, kültürel ve sosyal belediyecilik dedik, bugün gelinen noktada da gönül belediyeciliği diyoruz. İstisnasız bütün vatandaşlarımızın kalbine dokunmak, onların gönüllerini kazanmak istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Çınar ise Melekbaba’nın Malatya’nın en köklü mahallelerinden olduğunu ifade etti.

Çınar, mahallede altyapı ve asfaltla ilgili sorunları çözdüklerini kaydederek, "Doğalgaz ve bir kaç yeni yol açmayla ilgili muhtarımızın talebi vardı. Yeni biten bir imar planı vardı, bizler geniş yol açarak, buraları biraz daha cazip hale getirmek içinde büyük gayretlerimiz oldu. Hem sosyal hem kültürel hem de buranın fiziki olarak gelişmesi için büyük gayretler gösterdik. Belediye olarak buranın gelişi için biz her türlü özveriyi göstermeye hazırız" diye konuştu.

’Biz çözücüyüz’ diyen Çınar, "Genelin gelişmesi, genelin sözünün yerine gelmesi ve genel ihtiyaçların giderilmesi noktasında uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bölgemize katkı gelmesi içinde elimizden geleni yaptık" diye konuştu.