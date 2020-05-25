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Aktüel

Çınar’da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:51:17 -
Çınar’da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Çınar Kaymakam Vekili Kerem Süleyman Yüksel, beraberindekilerle birlikte ilçede ikamet eden şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Yüksel, şehit aileleri ve gazilerle görüşerek Ramazan Bayramlarını kutladı. Şehit aileleri ve gaziler, Kaymakam Yüksel ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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