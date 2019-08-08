0553 313 94 23

Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi

Enoshima-Japonya’da düzenlenen 470 Dünya Şampiyonası’nda Foçalı olimpik milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, 13.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:32
Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi

Enoshima-Japonya’da düzenlenen 470 Dünya Şampiyonası’nda Foçalı olimpik milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, 13. sırayı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası aldı.


25 ülkeden 52 ekibin mücadele ettiği 470 Dünya Şampiyonası’nda, Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları Deniz Çınar-Ateş Çınar kardeşler, yarışları 13. sırada tamamladı. Çınar kardeşler, elde ettiği dereceyle ülkemize 470 sınıfında olimpiyat kotasını getirdi.


Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, bir ay içerisinde sporcularının ülkece büyük gurur duyacakları çok güzel başarılara imza attıklarını belirterek, "Olimpik milli sporcularımız 2020 Olimpiyat Oyunları için Finn ve Laser Radial sınıflarından sonra 470 sınıfında da kota almayı başardı. Çınar kardeşler, büyük bir başarı göstererek üst üste 4. kez olimpiyat oyunlarında yarışacak. Şimdi kalan diğer sınıflarda kota almak için mücadele edeceğiz. Sporcularımızın bu sınıflarda da kota alacağına gönülden inanıyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Işık’tan Kütahyalılar Derneği’ne tebrik ziyareti
    1. Başkan Işık’tan Kütahyalılar..
    2. Denizli'deki 6 büyüklüğünde deprem
    3. Burhaniye’de Beşiktaşlılar dünya..
    4. Uzman isimden kritik deprem uyarısı!..
    5. Atambayev'in evine ikinci operasyon!
    6. 18. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat..
    7. Hava Harp Okulu'ndaki darbe..
    8. Bitki odaklı beslenme küresel ısınmada..
    9. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    10. Iphone kullanıcılarına kötü haber!..
    11. Doğaya salınan Mısır akbabasını..
    12. Şanlıurfa’da boş arazide erkek cesedi..
    13. 1 milyon lira hibe alan tesis incelendi
    14. Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski..
    15. İsmail Emrah Karayel, "Lavanta denince..
    16. BM uyardı: “İklim değişikliğini..
    17. Otel ismi kullanarak sahte rezervasyon..
    18. 5 aylık bebek meclisi karıştırdı!
    19. Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3..
    20. Denizli Bozkurt deprem son dakika..
    21. Denizli’deki deprem Afyonkarahisar’da..
    22. İzmir'de bayram tedbirleri
    23. Hindistan'daki seller
    24. Dağ yamacında mahsur kalan keçiyi AKUT..
    25. Muratpaşa’da sporun geleceği güvende
    26. Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar..
    27. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü..
    28. Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
    29. İstanbul Havalimanı’nun robotları..
    30. Nusaybin’de otobüs devrildi: 10 yaralı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru