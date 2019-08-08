Çınar kardeşler olimpiyat vizesi aldı - Japonya'da düzenlenen 470 Dünya Şampiyonası'nda 13. olan milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti

ANKARA (AA) - Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar, Japonya'da yapılan 470 Dünya Şampiyonası'nda 13. sırayı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Enoshima Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda 25 ülkeden 52 ekip mücadele etti. Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün sporcuları Çınar kardeşler, 13. olarak 470 sınıfında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.



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