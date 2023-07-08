Çin ve İsviçre, havacılık anlaşması imzaladı

Söz konusu anlaşma uyarınca her iki ülkenin sorumlu havacılık makamları, spesifik iş birliği alanlarını belirli teknik ekler aracılığıyla tanımlama yetkisine sahip olacak. Teknik ekler, düzenleyici ayrıntıları içeriyor ve işbirliği türlerini belirliyor.

İsviçre, benzer bir anlaşmayı daha önce sadece ABD ile imzalamıştı. İsviçre, Çin ile bu anlaşmayı imzalayarak, Çin ile daha önce anlaşma yapmış bulunan Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı üyesi ülkeler ile de durumunu uyumlulaştırmış oluyor.

Anlaşma, sertifikaların karşılıklı olarak geçerliliğinin tanınma ve havacılık ürünlerine yönelik belgelendirilme prosedürlerini belirliyor. Geçerlilik ve onay süreçlerinin uyumlulaştırılması, söz konusu ürünler Çin’de ve İsviçre’de piyasaya arz edildiklerinde, bunların çift taraflı formaliteye maruz kalmalarını önlemiş olacaktır. Üstelik bu, yüksek bir güvenlik düzeyi garantisi altında gerçekleşecektir.