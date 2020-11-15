  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin ve İngiltere arasında Hong Kong gerilimi
Dünya

Çin ve İngiltere arasında Hong Kong gerilimi

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bazı muhalif milletvekillerinin vekilliğinin düşürülmesinin ardından İngiltere, Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming'i Dışişleri Bakanlığına izahat vermesi için çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 00:10:00 -
Çin ve İngiltere arasında Hong Kong gerilimi

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin’in, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde milletvekili olabilme kriterlerini revize etmesinin ardından bazı muhaliflerin vekilliğinin düşmesiyle Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'nun ihlal edildiği açıklandı.

Çin'in son eylemlerinin Hong Kong'un yüksek özerklik düzeyine, Ortak Deklarasyonda garanti edilen hak ve özgürlüklere yönelik bir salıdırı olduğu kaydedilen açıklamada, Çin'e uluslararası sorumluluklarını sürdürme çağrısı yapıldı.

Çin’in Hong Kong’da milletvekili kriterlerini revize etmesi

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi 13. Daimi Komitesi, Hong Kong Yasama Konseyi üyelerinin niteliklerinin belirlenmesine ilişkin bir kararı kabul etmişti. Hong Kong hükümeti ise vekillik kriterlerinin revize edilmesi sonrası 4 muhalif (demokrasi yanlısı) milletvekilinin vekilliğinin düşürüldüğünü açıklamıştı.

Karara göre, Hong Kong anayasası olarak kabul edilen temel yasanın gereklerini karşılamayanlar, Hong Kong’un bağımsızlığını savunanlar, Çin’in egemenliğini ve Hong Kong üzerindeki hükümranlığını tanımayanlar, dış güçlerle Hong Kong’un iç işlerine müdahale arayışında olanlar ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlere karışanların vekilliği düşecek.

Söz konusu karar, Hong Kong’da mevcut meclisteki milletvekilleri ve mecliste gelecek dönemler için uygulanacak.

Vekilliğin düşürülmesinin kararını ise Hong Kong yerel hükümeti ilan edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi
Dünya

Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi

Batı Sahra'daki Polisario Cephesi, Fas ile 1991 yılında imzalanan ateşkesin iptal edildiğini duyurdu.
Gündem yeniden Doğu Akdeniz! Macron Türkiye'ye karşı harekete geçti
Gündem

Gündem yeniden Doğu Akdeniz! Macron Türkiye'ye karşı harekete geçti

İslam düşmanı Emmanuel Macron liderliğindeki Fransa, Doğu Akdeniz’de gerilimi daha da tırmandırmak için harekete geçti. Fransız yönetimi Tür..
Partililer ayaklandı! İYİ Parti'de istifa sesleri
Siyaset

Partililer ayaklandı! İYİ Parti'de istifa sesleri

İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan İYİ Parti üyesi bir grup, yaptıkları basın açıklamasıyla yönetime istifa çağrısı yaptı. İstifa slogan..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay