Çin ve İngiltere arasında Hong Kong gerilimi

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin’in, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde milletvekili olabilme kriterlerini revize etmesinin ardından bazı muhaliflerin vekilliğinin düşmesiyle Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'nun ihlal edildiği açıklandı.

Çin'in son eylemlerinin Hong Kong'un yüksek özerklik düzeyine, Ortak Deklarasyonda garanti edilen hak ve özgürlüklere yönelik bir salıdırı olduğu kaydedilen açıklamada, Çin'e uluslararası sorumluluklarını sürdürme çağrısı yapıldı.

Çin’in Hong Kong’da milletvekili kriterlerini revize etmesi

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi 13. Daimi Komitesi, Hong Kong Yasama Konseyi üyelerinin niteliklerinin belirlenmesine ilişkin bir kararı kabul etmişti. Hong Kong hükümeti ise vekillik kriterlerinin revize edilmesi sonrası 4 muhalif (demokrasi yanlısı) milletvekilinin vekilliğinin düşürüldüğünü açıklamıştı.

Karara göre, Hong Kong anayasası olarak kabul edilen temel yasanın gereklerini karşılamayanlar, Hong Kong’un bağımsızlığını savunanlar, Çin’in egemenliğini ve Hong Kong üzerindeki hükümranlığını tanımayanlar, dış güçlerle Hong Kong’un iç işlerine müdahale arayışında olanlar ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlere karışanların vekilliği düşecek.

Söz konusu karar, Hong Kong’da mevcut meclisteki milletvekilleri ve mecliste gelecek dönemler için uygulanacak.

Vekilliğin düşürülmesinin kararını ise Hong Kong yerel hükümeti ilan edecek.