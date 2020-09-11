Çin ve Hint askerlerinin sopalı-yumruklu kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Çin ve Hindistan arasında sınır hattında yaşanan gerilim son günlerde çatışmalara dönüşmeye başladı. Daha önce birçok kez çatışmaların yaşandığı iki ülke arasındaki Ladakh bölgesinde bulunan Galwan Vadisi'nde Çin ve Hint askerlerinin sopa ve yumruklarla kavga ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Söz konusu görüntülerin 15 Haziran’da en az 20 Hint askerinin ölümüne yol açan çatışmaya ait olduğu iddia edildi. Ancak adının açıklanmasını istemeyen Çinli bir askeri uzman yaptığı açıklamada çekilen görüntülerin mayıs ayında Galwan Nehri yakınlarında yaşanan kavgaya ait olduğunu düşündüğünü söyledi.