Çin ve ABD arasında üst düzey temas

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin dün Malta’da bir araya gelmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Blinken görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Dünya bizden ilişkimizi sorumlu bir şekilde yönetmemizi bekliyor. ABD tam olarak bunu yapmaya kararlıdır. ABD açısından bakıldığında, yüz yüze diplomasi, aynı fikirde olmadığımız alanlarla baş etmenin en iyi yolu ve aynı zamanda aramızdaki işbirliği alanlarını keşfetmenin de en iyi yoludur" dedi.

"Dünyanın istikrarlı ve sağlıklı Çin-ABD ilişkilerine ihtiyacı var"

Han ise yaptığı açıklamada, "Şu anda Çin-ABD ilişkileri birçok zorlukla karşı karşıya" ifadelerini kullanarak, Çin ve ABD'nin ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesini desteklemek için çaba göstereceğini umduğunu belirtti. Han, "Dünyanın istikrarlı ve sağlıklı Çin-ABD ilişkilerine ihtiyacı var" dedi.

Sullivan ve Wang arasındaki dünkü görüşme, yaklaşık 12 saat sürmüş ve her iki taraf da görüşmeyi "samimi, esaslı ve yapıcı" olarak tanımlamıştı.

Blinken ve Han arasındaki görüşme, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu yılın sonlarında yapması beklenen toplantıya zemin hazırlayabilecek bir dizi üst düzey görüşmenin sonuncusu olarak kayıtlara geçti. Xi ve Biden’ın bir araya gelebileceği en yakın muhtemel zirvenin kasım ayında ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco'da düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi olduğu düşünülüyor. Biden ve Xi, en son 2022'de Endonezya'nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin oturum aralarında bir araya gelmişti.

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Kaynak: İHA