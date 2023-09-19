  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin ve ABD arasında üst düzey temas
Dünya

Çin ve ABD arasında üst düzey temas

Yeniakit Publisher
2023-09-19 02:29:00 -
Çin ve ABD arasında üst düzey temas

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüştü.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin dün Malta’da bir araya gelmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya geldi.
Blinken görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Dünya bizden ilişkimizi sorumlu bir şekilde yönetmemizi bekliyor. ABD tam olarak bunu yapmaya kararlıdır. ABD açısından bakıldığında, yüz yüze diplomasi, aynı fikirde olmadığımız alanlarla baş etmenin en iyi yolu ve aynı zamanda aramızdaki işbirliği alanlarını keşfetmenin de en iyi yoludur" dedi.

"Dünyanın istikrarlı ve sağlıklı Çin-ABD ilişkilerine ihtiyacı var"

Han ise yaptığı açıklamada, "Şu anda Çin-ABD ilişkileri birçok zorlukla karşı karşıya" ifadelerini kullanarak, Çin ve ABD'nin ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesini desteklemek için çaba göstereceğini umduğunu belirtti. Han, "Dünyanın istikrarlı ve sağlıklı Çin-ABD ilişkilerine ihtiyacı var" dedi.

Sullivan ve Wang arasındaki dünkü görüşme, yaklaşık 12 saat sürmüş ve her iki taraf da görüşmeyi "samimi, esaslı ve yapıcı" olarak tanımlamıştı.

Blinken ve Han arasındaki görüşme, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu yılın sonlarında yapması beklenen toplantıya zemin hazırlayabilecek bir dizi üst düzey görüşmenin sonuncusu olarak kayıtlara geçti. Xi ve Biden’ın bir araya gelebileceği en yakın muhtemel zirvenin kasım ayında ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco'da düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi olduğu düşünülüyor. Biden ve Xi, en son 2022'de Endonezya'nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin oturum aralarında bir araya gelmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: İHA

ABD ve Çin arasında kritik temas
ABD ve Çin arasında kritik temas

Dünya

ABD ve Çin arasında kritik temas

Türkiye'nin uydusu Türksat 6A için geri sayım! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Haziran'da uzayla buluşacak
Türkiye'nin uydusu Türksat 6A için geri sayım! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Haziran'da uzayla buluşacak

Teknoloji

Türkiye'nin uydusu Türksat 6A için geri sayım! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Haziran'da uzayla buluşacak

Herkesin gözü o görüşmede! İşte Erdoğan'ın ABD programı
Herkesin gözü o görüşmede! İşte Erdoğan'ın ABD programı

Gündem

Herkesin gözü o görüşmede! İşte Erdoğan'ın ABD programı

ABD'de LGBT isyanı! Sınıfa gelen anne şaşırttı
ABD'de LGBT isyanı! Sınıfa gelen anne şaşırttı

Dünya

ABD'de LGBT isyanı! Sınıfa gelen anne şaşırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile iş birliğimizi ilerleteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile iş birliğimizi ilerleteceğiz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile iş birliğimizi ilerleteceğiz

Farah Zeynep Abdullah'tan Nagehan Alçı'ya olay sözler! Nagehan, bunun saçını başını yolar
Farah Zeynep Abdullah'tan Nagehan Alçı'ya olay sözler! Nagehan, bunun saçını başını yolar

Gündem

Farah Zeynep Abdullah'tan Nagehan Alçı'ya olay sözler! Nagehan, bunun saçını başını yolar

ABD destekli terör örgütü PKK'dan Suriye'de alçak uygulama!
ABD destekli terör örgütü PKK'dan Suriye'de alçak uygulama!

Dünya

ABD destekli terör örgütü PKK'dan Suriye'de alçak uygulama!

İtalyan Gazeteci A Milli Futbol Takımı'nın yeni hocasını duyurdu
İtalyan Gazeteci A Milli Futbol Takımı'nın yeni hocasını duyurdu

Spor

İtalyan Gazeteci A Milli Futbol Takımı'nın yeni hocasını duyurdu

ABD ile Çin arasında üst düzey görüşme
ABD ile Çin arasında üst düzey görüşme

Dünya

ABD ile Çin arasında üst düzey görüşme

ABD'li yatırımcılardan Türkiye kararı: dünyaya duyurdular! Türkiye'ye milyar dolar yağacak!
ABD'li yatırımcılardan Türkiye kararı: dünyaya duyurdular! Türkiye'ye milyar dolar yağacak!

Ekonomi

ABD'li yatırımcılardan Türkiye kararı: dünyaya duyurdular! Türkiye'ye milyar dolar yağacak!

ABD'den Ahmedinejad kararı
ABD'den Ahmedinejad kararı

Dünya

ABD'den Ahmedinejad kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve AB'ye net mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve AB'ye net mesajlar

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve AB'ye net mesajlar

Akşener'den Abdullah Gül açıklaması: Aday yapmadığım için...
Akşener'den Abdullah Gül açıklaması: Aday yapmadığım için...

Gündem

Akşener'den Abdullah Gül açıklaması: Aday yapmadığım için...

Abdullah Gül’le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu
Abdullah Gül’le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu

Siyaset

Abdullah Gül’le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu

Fıkra gibi olay şok etti: ABD ordusuna ait kaybolan 130 milyon dolarlık F-35 savaş uçağını sokakta arıyorlar!
Fıkra gibi olay şok etti: ABD ordusuna ait kaybolan 130 milyon dolarlık F-35 savaş uçağını sokakta arıyorlar!

Otomotiv

Fıkra gibi olay şok etti: ABD ordusuna ait kaybolan 130 milyon dolarlık F-35 savaş uçağını sokakta arıyorlar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23