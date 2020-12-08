Çin üretti! Dünyanın en iyisinden 100 trilyon kat daha hızlı

Çin, kuantum programlamada oldukça önemli bir adım attı. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar kuantum üstünlüğüne ulaştı.

Ekibin geliştirdiği cihazın dünyadaki en etkili süper bilgisayarın neredeyse 100 trilyon katı hızda hesaplama yapabildiği belirtiliyor.

Google geçtiğimiz yıl mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını duyurmuştu.

Şinhua Haber Ajansı'na göre, Çin'de geliştirilen cihaz Google'ın makinesinden 10 milyar kat daha hızlı.

Yaklaşık 40 yıl önce Richard Feynman tarafından kuramsal olarak ortaya atılan kuantum bilgisayarları geçtiğimiz yıl üretilebilmişti.

Konvansiyonel bilgisayarlardaki ikili kodlama sisteminde birimler 0 ve 1 ile ifade ediliyor. 0 ve 1'lerin dizilimi ise kodun oluşmasını sağlıyor. Kubitler ise 0 ile 1 değerini almanın yanında her iki değeri de temsil edebiliyor.

Başka bir deyişle makineler, dijital veriyi 1'ler ve 0'larla kodlayan geleneksel bitleri, kübit olarak da bilinen kuantum bitleriyle değiştirerek çalışıyor.