Çin ülkesi inşa etti: Dünyanın en büyük gemisi 'Türkiye', 30 Ekim’de Asyaport Limanı’na Türkiye'ye geliyor
Çin’de inşa ettirilen, dünyanın en büyüklerinden olduğu belirtilen 12 konteyner gemisinden birine Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılında, ‘Türkiye’ adı verildi.
Konteyner şirketi MSC tarafından Çin’de inşa ettirilen ve 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip olan dünyanın en büyük konteyner gemisi özelliği taşıyan 12 gemiden birine ‘MSC Türkiye’ adı verildi.
Omurgadan 80 metre yüksekliğinde 399,9 metre uzunluğunda olan MSC Türkiye gemisinin Türkiye’de ilk durağı ise Tekirdağ olacak. MSC Türkiye gemisi, 30 Ekim’de Türkiye’deki ilk durağı Tekirdağ Asyaport Limanı’na gelecek.
Firmanın Çin’de inşa ettirdiği gemilerin suya inmesiyle, Aponte ailesi gemilere isim vermek için düzenlenen toplantıda Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer’in kızı, Aponte ailesinin gelini Ela Soyuer’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle önerdiği ‘Türkiye’ ismi verildi.
Dünya
O ülke şokta! Ünlü o yerde yiyecek, içecek ve etlerin karışımlarını kanalizasyonda muhafaza ettikleri ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı tüm okullarda yasak başladı diyerek açıkladı! Türkiye kararı için açıklama geldi
Ekonomi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyardı: Gram altın için tarih verdi! Altında rekor var mı? Altın fiyatları
Aktüel
Frank Hoogerbeets'ten korkutan açıklama: Sadece 48 saat kaldı! Orada büyük deprem yaşanacak çağrısı
Kültür - Sanat
Dünya bu buluş ile ilki yaşadı: Tazmanya kaplanından RNA elde edildi, gündeme oturdu! Bilim önceden duyurmuştu
Aktüel
Parasını Türk Lirası'na çevirmek için kararı verdi ama bir anlık dalgınlık binlerce liraya mal oldu! Döviz bürosunda dikkat edin