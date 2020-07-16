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Dünya

Çin tehdidine karşı o ülkeden gözdağı

Geçtiğimiz haftalarda Hindistan’la savaşın eşiğine gelen Çin hükümetine karşı Tayvan’da askeri hareketlilik başladı. Tüm dünyaya gözdağı veren askeri tatbikat Çin sınırlarına bakan kıyılarda yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 12:02:00 - 2020-07-16 12:07:03
Çin tehdidine karşı o ülkeden gözdağı

Çin-Hindistan savaşı asya ülkelerini tedirgin etmeye başladı. Potansiyel Çin tehdidine karşı Tayvan'da askeri tatbikatlara başladı. Doğu Asya bölgesinde gerilim tırmanırken bölgede savaş dedikoduları yayılmaya başladı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, tatbikatı taktığı kask ve giydiği yeşil askeri üniforma ile izledi.

Çin'e ve tüm dünyaya gözdağı

Tsai, yaptığı açıklamada, Tayvan'ı koruma konusundaki kararlılık ve çabalarını dünyanın görmesini istediklerini belirtti.

Tayvan askeri birlikleri, adanın Çin'e bakan sahilinden havadan füze denemesi gerçekleştirdi.

Cuma günü sona erecek 5 günlük askeri tatbikatın parçası olan söz konusu tatbikat sırasında, simüle edilen işgal gücünü caydırmak için tank ve füze rampalarından ateş edildi.

Tatbikatta saldırı helikopterleri füze fırlatırken, savaş jetleri de denizdeki hedefleri bombaladı.

Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

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