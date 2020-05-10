Çin, Tayland ve Güney Kore’de yeni korona virüs vakaları tespit edildi

Çin’de 14, Tayland’da 5 ve Güney Kore’de ise 34 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Çin’de 28 Nisan’dan bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 yeni korona virüs vakası tespit edildiği belirtildi. Geçtiğimiz Perşembe günü ülkedeki tüm bölgeleri düşük riskli olarak açıklayan Çin’de yeni vaka sayısındaki yükseliş dikkat çekti. Tespit edilen yeni vakalardan 11’inin Jilin eyaletinde görülmesi üzerine eyaletteki risk orta seviyeye yükseltildi. Böylece Çin anakarasında tespit edilen vaka sayısı 82 bin 901’e yükselirken, bugüne kadar 4 bin 633 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tayland’da son bir günde 5 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, yeni can kaybı olmadığı belirtildi. Yeni verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 3 bin 9’a yükselirken, ülkede Ocak ayından bu yana virüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti. Taylan’da yeni vaka sayısındaki düşüş sonrası bazı işletmelerin yeniden açılmasına karar verilmişti.

Eğlence mekanlarından bulaştı

Güney Kore’de 34 yeni korona virüs vakasının görülmesi salgında ikinci dalga paniğine yol açtı. Son bir ayda en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği Güney Kore’de toplam vaka sayısı 10 bin 874’e yükseldi. Güney Kore’deki yeni vakaların çoğunun başkent Seul’daki eğlence mekanlarına giden bir kişiyle bağlantılı olduğu belirtildi. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) tarafından yapılan açıklamada, 20’li yaşlarındaki bir kişinin korona virüs testi pozitif çıkmadan önce bu mekanlara gittiği ifade edildi. Açıklamada, yurt içi kaynaklı 26 yeni vakadan 24’ünün bu kişiyle bağlantılı olduğu ve bu kişiyle bağlantılı vaka sayısının 54’e ulaştığı kaydedildi. KCDC, bu eğlence mekanlarına gittiği belirlenen bin 900 kişinin izlendiğini ve bu kişilerden kendilerini 14 gün boyunca karantinaya almalarının, ayrıca test yaptırmalarının istendiğini açıkladı. Güney Kore’de korona virüs salgını nedeniyle bugüne kadar 256 kişi hayatını kaybetti.