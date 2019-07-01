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Çin seferiyle fırsatlar kapımızda

Japonya’da gerçekleştirilen G-20 zirvesinde uluslararası ticaretin geliştirilmesine dönük önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Çin temaslarında, Devlet Başkanı Şi Cinping’in ekonomik ve ticari ilişkiler ve Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” kapsamında önereceği teklifler bekliyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
Çin seferiyle fırsatlar kapımızda

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı devam ederken gerçekleşecek görüşmeler, ihracata dayalı hedefler koyan Türk iş dünyası için de büyük önem taşıyor.

21 trilyon $’lık proje

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesinin ardından yarın Pekin’e geçerek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin’e yapacağı ziyaret, Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni yatırım ve ortaklıkların kapılarını açacak. Erdoğan-Cinping zirvesinde 21 trilyon dolarlık Yol-Kuşak projesi ve Türkiye’ye yapılacak yatırımlar ele alınacak. Görüşmelerde, Tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandıran “Yol-Kuşak” Projesi’nde atılan ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Mega yatırımlar gerçekleşti

Projenin en önemli bölümünü oluşturan Anadolu ve Trakya etapları, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan mega yatırımlara damga vurmuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin ziyaretinde, “Yol-Kuşak” Projesi’nin yanı sıra global ve bölgesel konular ile Türkiye-Çin arasında taşımacılık, ticaret, turizm ve ekonomi alanlarında atılacak yeni adımlar da masada olacak.

Uzman Gözüyle-Doç. Dr. Nurullah Gür:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin’e gerçekleştirdiği seyahat, yeni fırsat pencereleri açmak açısından umut vaat ediyor. Türkiye geçen yıl Çin’e karşı 17 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdi. Ticarette Çin’in lehine olan bu durum uzun zamandır devam etmekte. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilebilmesi için Türkiye’nin Çin’e yaptığı ihracatı ve Çin’den çektiği yatırımları artırması gerekiyor. Bu seyahatte ticaretin artırılmasına yönelik bürokratik engellerinin azaltılması ve ticari diplomaside iki ülke arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik konu başlıkları gündeme gelecektir.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
  1. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı
  2. Türk iş dünyası
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. G20 zirvesi
  5. Pekin
  6. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
  7. Türkiye-Çin ilişkileri
  8. “Yol-Kuşak” Projesi
  9. Tarihi İpek Yolu

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