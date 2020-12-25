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Aktüel Çin savaş uçakları, Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti
Aktüel

Çin savaş uçakları, Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:47:53 -
Çin savaş uçakları, Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti

ANKARA (AA) - Çin ordusuna ait 2 uçağın, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, Çin ordusuna ait Shaanxi Y-8 askeri keşif ve gözlem uçaklarının, güneybatıdan hava sahasına girdiği belirtildi.

İhlalin ardından Tayvan savaş uçakları bölgeye sevk edildi, Çin uçağına telsizle uyarı yapıldı.

Yetkililer, Tayvan savaş uçaklarının, Çin hava kuvvetlerinin ihlallerini önleme girişiminde bulunduğunu vurgulayarak, Çinli uçakların bu manevralarını kınadı.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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