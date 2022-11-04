Çin'e ait roket 31 Ekim'de kontrolden çıktı ve dünyaya doğru harekete geçti. Saatte 26 bin 600 kilometre hızla düşer roketin nereye isabet edeceği merak ediliyor.

Çin roketi Türkiye'ye düşer mi? Çin roketinin nereye düşeceği belli mi?

Çeşitli uzay kuruluşları, roketin rotasını hesaplamaya çalışıyor. Roketin bugün öğleden sonra dünyaya çarpması düşünülüyor. Son verilere göre roketin Hint Okyanusu'nda Madagaskar açıklarına düşmesi bekleniyor. Ancak veriler sürekli değişiyor. Roketin düşme ihtimalinin bulunduğu yerler arasında Kuzey Amerika, Afrika ve Avustralya bulunuyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir." ifadesini kullandı.

Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir."

Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.