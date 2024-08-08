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Ekonomi Çin otomobil devi Cherry Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor!
Ekonomi

Çin otomobil devi Cherry Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-08 12:11:00 -
Çin otomobil devi Cherry Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor!

Çin otomobil devi Cherry, Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlandığını açıkladı. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırımı sonrası Çinli otomotiv devi Chery'nin de Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandığı duyuruldu.

Bu haberin ardından Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve Chery'nin Türkiye pazarına olan ilgisini detaylandırdı.

Ahu Turan, Chery'nin Türkiye'deki yatırım planlarına dair gelen soruları yanıtladı ve şirketin uzun vadeli projeksiyonlarına dikkat çekti. Turan, "Chery olarak yatırımlarımızı uzun vadeli planlar doğrultusunda şekillendiriyoruz. Beş yıl sonraya yönelik projeksiyonlarımız mevcut ve bugün ajandamızda Türkiye pazarında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her şirket gibi bizim de uzun vadeli planlarımız var ve Chery olarak en başından beri Türkiye’yi stratejik bir ülke olarak değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Turan, Türkiye'nin büyük potansiyeline vurgu yaparak, "Türkiye, sahip olduğu büyük potansiyel ile dikkat çekiyor. Diğer markaların tercih sebebi olması, Türkiye’nin Avrupa’ya önemli bir geçiş noktası ve birçok fırsatı barındırması, bu pazarı bizim için cazip kılıyor. Dolayısıyla, Chery için Türkiye oldukça doğru bir lokasyon. Bu bağlamda burada kapsamlı bir fizibilite çalışması yürütüyoruz." şeklinde konuştu.
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