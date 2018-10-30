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Çin ordusundan flaş karar! Yurt dışına gönderildiler

Çin hükümeti, bilim insanlarını eğitim almak üzere yurt dışına yolladı. Son 10 yılda 2500'den fazla bilim insanının yurt dışına gönderildiği açıklandı.

30 Ekim 2018 Salı 18:29
Çin ordusundan flaş karar! Yurt dışına gönderildiler

Yeni bir araştırma raporuna ve akademisyenlerle yapılan görüşmelere göre, Çin ordusunun bilim insanları, eğitim almak üzere yurtdışına gönderildi. İddiaya göre ayrıca, bilim insanlarının Çin ordusuyla ilişkili olduğu da gizleniyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, geçen 10 yılda 2500'den fazla bilim insanını eğitim almak üzere yurtdışına gönderdi.

Wall Street Journal'dan Kate O'Keeffe ve Melissa Korn'un Avustralyalı bir tink-tank kuruluşu olan Australian Strategic Policy Instute (ASPI) tarafından hazırlanan rapora dayandırılan haberinde, Çin ordusuna bağlı olan ve Çin dışındaki akademisyenlerle birlikte çalışan bilim insanları tarafından yayınlanan makalelerin sayısı yaklaşık sekiz kat arttı.

'Bazıları bağlarını gizliyor'

WSJ'ye göre ayrıca, Çin ordusuna mensup bilim insanları, bazı durumlarda Çin ordusuyla olan bağlarını gizleyerek Carnegie Mellon gibi önemli üniversitelerin profesörleriyle birlikte çalıştıklarını iddia etti.

Rapora göre, Çinli bilim insanlarının bazıları Çin ordusuyla olan bağlarını gizlemezken, bazıları ise gizliyor veya 'bahsetmemeyi tercih ediyor'.

Hırsızlık suçlaması

Öte yandan, ABD tarafından Çin'e yönelik ekonomik ambargolarla birlikte başlayan ticaret savaşında, teknoloji alanı da önemli konu başlıklarından birini oluşturuyor. ABD, Çin'i teknoloji hırsızlığıyla suçluyor.

ASPI tarafından oluşturulan bu raporun ise, ABD'nin Çin'e yönelik suçlamalarında önemli bir argüman olarak kullanılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:29
  1. Ordu
  2. Çin
  3. ABD

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