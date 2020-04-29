Çin önemli rol oynadı! Koronavirüsten sadece 3 ülke kazançlı çıktı

Ölümcül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında başarı elde eden Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin para birimlerinin değerinde artış gözlemlendi. 3 ülkenin salgınla hızlı başa çıkıp işletmeleri yeniden faaliyete geçirmesi bu durumda etkili oldu.

Para birimleri değerlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi kazanan az sayıda ülkeler arasında gösterilen ve ekonomilerini faaliyete geçiren Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin para birimlerinin değerinde artış gözlemlendi.

Hızlı bir şekilde başa çıkıp ekonomiyi yeniden başlattılar

Sputnik'in CNBC'nin haberinden aktardığına göre; Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin Kovid-19 salgınıyla nispeten hızlı bir şekilde başa çıkması, ekonomilerini yeniden başlatmalarına ve işletmeleri yeniden faaliyete geçirmelerine izin verdi.

Çin önemli rol oynadı

Bu sayede yatırımcılar için çok daha cazip hale gelmeleri para birimlerine de yansıdı. Bu üç ülkenin temel ticaret ortaklarından biri olan Çin'in giderek kısıtlamaları kaldırmasının da bunda önemli bir payı var.

Vaka sayıları

Avustralya'da koronavirüs vaka sayısı 6 bin 725, Yeni Zelanda'da bin 124, Güney Kore'de 10 bin 752 olarak açıklandı.