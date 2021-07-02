"Çin nükleer silahlar için yüzden fazla silo inşa ediyor"

Amerikalı araştırmacılar Çin'in kuzey batısında kıtalararası nükleer başlıklı balistik füzeler için 100'den fazla yeni silo inşa edildiğini tespit etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Araştırmaları Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından elde edilen uydu görüntüleri, Yumen şehri yakınlarındaki yüzlerce kilometrelik kurak arazide çok sayıda saha çalışmasının sürdüğüne işaret ediyor.

Araştırmacılar, yüzü aşkın şantiyenin Çin'in mevcut füze fırlatma tesisleriyle çok benzeştiğinin altını çizdi.

Bu inşaatların tamamlanması ABD ve Rusya'ya oranla mütevazı olarak nitelendirilebilecek nükleer silah stokuna sahip ülkede ciddi bir değişimi temsil ediyor. Bununla birlikte yeni silolarda kaç adet füze konuşlandırılacağı bilinmiyor. Sayı beklenenden çok daha az olabilir zira Pekin daha önce de bu tür siloları "göz dağı" vermek amacıyla inşa etmiş fakat nükleer başlıklı füze yerleştirmemişti.

Çin'in nükleer cephaneliği konusunda uzman ve şüpheli bölgeleri analiz eden ekibin başındaki Jeffrey Lewis, Washington Post'a yaptığı açıklamada inşaatların ölçeğini "inanılmaz" olarak değerlendirirken, bu sayede Çin'in nükleer caydırıcılığının güvenilirliğini artırmaya çalıştığını söyledi.

"Hedef ABD'ye karşı nükleer caydırıcılığı artırmak"

Diğer bölgelerdeki silo inşaatları ile birlikte toplam sayının 145'e ulaştığının altını çizen uzman, Çin'in nükleer gücünü artırmasının nedenlerinden birinin bir Amerikan saldırısı sonrasında misilleme yapmak için yeterli sayıda nükleer silaha sahip olduğunu göstermek olduğunu belirtiyor.

Çin'in nükleer kapasitesini artırması konusunda Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da da uyarı raporları yayınlanmıştı. Amerikan nükleer gücünün başında bulunan General Charles Richard, nisan ayında Kongre'de yaptığı konuşmada Çin'in özellikle kıtalar arası nükleer başlıklı füzeler konusunda "baş döndürücü dönüşümüne" dikkat çekmişti.

Geçen şubatta ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden yönetiminin Çin'in "modern ve büyüyen nükleer cephaneliğinden kaynaklanan tehlikeleri azaltmak için silah kontrolünü sürdüreceğini” söyledi.