Çin medyası: Erdoğan’ın hamlesi Putin’i öfkelendirdi

Yaklaşık 2 yıldır Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, endişe yaratan bir iddia ortaya atıldı...

Çin merkezli medya kuruluşu Tencent, Ankara ile Moskova arasında gerilimi artıran bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Bunun sebebi olarak ise Ankara'nın geçen haftalarda Birleşik Krallık donanması tarafından kullanılan Sandown sınıfı mayın tespiti ve imha gemilerinin Boğazlardan geçiş yapmasına izin verilmesi gösterildi.

Çin medyası, Türkiye'nin Karadeniz ve Boğazlar için attığı bu adımın Rusya'dan tepki çektiğini yazarken, "Bu durum Türkiye ve Rusya arasındaki karmaşık ilişki için bir önemli bir dönemeç" denildi. Montrö Antlaşması'nı kullanarak savaş gemilerine Boğazları kapatan Türkiye'nin bu hamlesinin "sürpriz" olduğunu belirten Çin medyası, "Türkiye'nin Sandown sınıfı geminin geçmesine izin vermesi Rusya'ya karşı düşüncesiz bir adım oldu. Rusya Devlet Başkanı bu gelişmeden çok rahatsız olacak gibi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Türkiye'nin Rus savaş gemilerinin geçişine bazı şartlar altında izin verdiği de hatırlatılırken, "Rus yetkililer bu gelişmeye alenen yanıt vermemeyi tercih etti. Moskova'nın kasten bu gerilimi artırmaktan kaçındığı gözüküyor. Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlelerinden öfkelendi ve birebir görüşmelerinde bir yanıt talep etmesi olası" iddiası da öne sürüldü. Çin medyası, "Türkiye, Rusya'yı sırtından bıçakladı" ifadesini de kullandı.

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Uluslararası kamuoyunun Türkiye ve Rusya'nın hamlelerini yakından izleyeceği de aktarıldı.