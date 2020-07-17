Çin, Mars'a keşif aracı gönderiyor
ABD ve BAE'den sonra Çin de kızıl gezegen Mars'a keşif aracı gönderecek.
Münübe Yılmaz
ABD ve BAE'den sonra Çin de kızıl gezegen Mars'a keşif aracı gönderecek. Çin'in gezegenlerarası misyonunu gerçekleştirecek olan keşif aracı Tianwen-1 Mars, kızıl gezegenin yörüngesine göndereceği Uzun Yürüyüş-5 Y4 kodlu roketi, dün Hainan eyaletinin Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma rampasına yerleştirdi. Daha önce üç kez denenmiş olan 878 ton ağırlığındaki Uzun Yürüyüş-5 Y4, ilk kez uzaya yük taşıyacak. Uzmanlar Tianwen-1'in gelecek hafta yola çıkabileceğini ifade ederken, Çin Ulusal Uzay İdaresi son incelemeler ve denemeler tamamlandıktan sonra fırlatmanın temmuz sonu-ağustos başı gibi gerçekleşeceğini bildirdi. Nature dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, fırlatma başarılı olursa, Tianwen-1, Şubat 2021'de Mars'a varmış olacak. Uydunun üzerindeki aracın içinde bulunan keşif aracı, Mars yörüngesinde 2-3 ay dolaştıktan sonra kızıl gezegene iniş yapacak.