Çin, Mars'a keşif aracı gönderiyor

Münübe Yılmaz

ABD ve BAE'den sonra Çin de kızıl gezegen Mars'a keşif aracı gönderecek. Çin'in gezegenlerarası misyonunu gerçekleştirecek olan keşif aracı Tianwen-1 Mars, kızıl gezegenin yörüngesine göndereceği Uzun Yürüyüş-5 Y4 kodlu roketi, dün Hainan eyaletinin Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma rampasına yerleştirdi. Daha önce üç kez denenmiş olan 878 ton ağırlığındaki Uzun Yürüyüş-5 Y4, ilk kez uzaya yük taşıyacak. Uzmanlar Tianwen-1'in gelecek hafta yola çıkabileceğini ifade ederken, Çin Ulusal Uzay İdaresi son incelemeler ve denemeler tamamlandıktan sonra fırlatmanın temmuz sonu-ağustos başı gibi gerçekleşeceğini bildirdi. Nature dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, fırlatma başarılı olursa, Tianwen-1, Şubat 2021'de Mars'a varmış olacak. Uydunun üzerindeki aracın içinde bulunan keşif aracı, Mars yörüngesinde 2-3 ay dolaştıktan sonra kızıl gezegene iniş yapacak.