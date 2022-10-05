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Dünya Çin limanlarındaki konteyner hacmi 194 milyon TEU’ya ulaştı
Dünya

Çin limanlarındaki konteyner hacmi 194 milyon TEU’ya ulaştı

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, Çin’deki limanların konteyner işlem hacmi, yılın ilk sekiz ayında istikrarlı şekilde büyümesini sürdürürken, Ocak-Ağustos 2022 döneminde Çin limanlarında işlem gören konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 194,4 milyon TEU’ya ulaştığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 13:13:00 -
Çin limanlarındaki konteyner hacmi 194 milyon TEU’ya ulaştı

Yeni Akit  Ankara

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, Çin’deki limanların konteyner işlem hacmi, yılın ilk sekiz ayında istikrarlı şekilde büyümesini sürdürdü. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ocak-Ağustos 2022 döneminde Çin limanlarında işlem gören konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 194,4 milyon TEU’ya ulaştığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ocak-Ağustos 2022 döneminde Çin limanlarında işlem gören konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 194,4 milyon TEU’ya ulaştığı belirtildi.

Çin limanlarında işlem gören konteyner hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 oranında artmasıyla bu dönemde büyüme verisi yılın ilk yedi ayındaki genişlemeyi sürdürdü. Rakamlar yılın ilk sekiz ayında, ülkenin limanlarındaki kargo işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüşle 10,25 milyar tona yaklaştığını gösterdi.

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