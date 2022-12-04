Çin İstanbul Başkonsolosluğu önünde zulme "dur" denildi! Çin mallarını boykot çağrısı

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Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde buluşan Anadolu Neferleri ile Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğündeki STK'lar, "Doğu Türkistan'a ses ver" sloganı ile Çin Devleti'nin Uygur Türklerine yönelik zulmünü protesto etti.

Grup adına konuşan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, "Çin Doğu Türkistan’ımızı işgal ettiği günden beri soydaşlarımızı baskı altında tutuyor, sistematik bir şekilde etnik ve kültürel yönden asimilasyona ve soykırıma tabi tutuyor." dedi.

Çin mallarına boykot çağrısı yapan Başkan Mican, Uygur Türklerine yönelik zulmü anlattığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Şöyle ki alimlerini, akademisyenlerini, sanatçılarını, işadamlarını, kanaat önderlerini ve Türkiye başta olmak üzere ülke dışında okuyan öğrencilerin ailelerini sözde ıslah kampı adı altında nazi kamplarına benzeyen toplama kamplarında işkenceyle ve zehirleyerek öldürüyorlar.

Tüm temel insan hakları ellerinden alınan kardeşlerimiz, Doğu Türkistan’da, kendi öz topraklarında adeta açık hava hapishanesinde yaşam mücadelesi veriyorlar.

Bakınız evlerinde Çinli aileleri zoraki misafir ediyorlar. Kızlarımız Çinlilerle zorla evlendiriliyor. Tarlalarda, bağlarda, bahçelerde ücret almadan köle gibi çalıştırılıyorlar.

Bulundukları bölgede bir yerden başka bir yere gitmeleri dahi yasak. Kuran okumak, İslam’ı öğrenmek, ibadet etmek, sakal bırakmak, dine uygun giyinmek yasak. Milli semboller, İslami semboller bulundurmak ve taşımak yasak. Siyaset ve ticaret hakları ellerinden alınmış, günden güne fakirleşen kardeşlerimiz şu anda ciddi anlamda bir yoksulluğa doğru sürüklenmekteler.

Camilerin bir çoğunu yıktılar, kalanları da bar, kafe ve otele dönüştürüyorlar.

Çin son beş aydır ‘sıfır kovid’ uygulaması bahanesiyle Doğu Türkistan’ımızda binaların, evlerin kapılarını zincire vuruyor, demirlerle kaynattırıp Uygur Türk’ü kardeşlerimizin hiçbir şekilde dışarı çıkmasına müsaade etmiyor. Çoğu açlıktan, hastalıktan vefat ediyor. En son bir binada çıkan yangında kaçamadıkları ve itfaiye 500 metre yakınında olmasına rağmen 2 saat sonra müdahale ettiği için 100’den fazla kardeşimiz yanarak şehit oldular. Ve Çin yetkilileri “ihmal yok, fiziki şartlardan dolayı binaya girilemedi,” dedi. Anlaşılan o ki bu katliamlar devam edecek. Çünkü Zalim Çin’de insanlık yok, vicdan yok, merhamet yok, insaf yok.

Biz zaten zalim ve zorba Çin’den bir şey beklemiyoruz. Tarihten de iyi biliyoruz ki; bu zalimler ancak güçten anlar.

Maalesef biz Müslümanlar sessiz kaldığımız sürece bu zulümler bitmeyecek! Buradan tüm Türk İslam Devletlerine sesleniyoruz; artık harekete geçin. Ağıtlarıyla, feryatlarıyla gök kubbeyi inleten kardeşlerimizin seslerini duyun, bu zulmü durdurun.

Soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize de sesleniyoruz; Çin mallarını, ürünlerini almıyoruz, kullanmıyoruz.

Doğu Türkistan’da yaşanan bu zulümler ve insan hakları ihlalleri başka bir ülkede olsaydı tüm dünya ayağa kalkardı.

Konuya tarihi gerçekleri unutarak bakanlar Çin’in toprak bütünlüğünden dem vuruyorlar.

Tüm dünya iyi bilsin ki; bu topraklar bizim ata topraklarımızdır. Kadim ata yurdumuzdur. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Soydaşlarımıza ait olan toprakların geri verilmesini, Çin işgalinden kurtarılmasını ve orada zulüm, işkence ve işgal altında yaşayan kardeşlerimizin temel insan hak ve hürriyetlerine kavuşmasını istiyoruz.

Uzun yıllardır dünyanın derin sessizliği, tepkisizliği, umursamazlığı altında yapayalnız kalmalarına rağmen, zulüm altında inim inim inlerken kendi diline, dinine, töresine, tarihine, kültürüne, medeniyetine sahip çıkmak için canla başla direnen Uygur Türk’ü kardeşlerimizin bu haklı mücadelesinde her daim yanlarındayız.

Kahrolsun kızıl Çin, yaşasın bağımsız Doğu Türkistan!

Devletimizden isteğimiz bağımsız bir heyet oluşturup Doğu Türkistan’da yaşanan olayları yerinde incelettirmesi, soydaşlarımızın çektiği çilelere, maruz kaldıkları zulümlere tepkisiz kalınmamasıdır!