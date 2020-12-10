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Aktüel Çin ile Avustralya arasındaki gerginlik ticari alanı etkilemeye devam ediyor
Aktüel

Çin ile Avustralya arasındaki gerginlik ticari alanı etkilemeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:54:47 -
Çin ile Avustralya arasındaki gerginlik ticari alanı etkilemeye devam ediyor

PEKİN (AA) - Çin ile Avustralya arasında son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve bölgedeki anlaşmazlıklarla ilgili yaşanan gerilim ticari alanı da etkilemeyi sürdürüyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, Avustralya şarabıyla ilgili ağustos ayında başlatılan soruşturmada, Avustralya'nın şarap ihracatına uygunsuz biçimde mali destek sağladığı ve Çinli üreticileri zarara soktuğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Bakanlık, ithalatçıların cuma gününden geçerli olmak üzere Avustralya şarabının alımında yüzde 6,3 ila 6,4 arasında depozit ödemelerinin isteneceğini açıkladı.

Çin, daha önce de Avustralya şarabına yüzde 200'ün üzerinde vergi koymuştu. Avustralya, bu vergilendirmeyle ülke şarabının Çin'de satışının imkansız hale getirildiğini bildirmişti.

Avustralya hükümeti, geçen yıl aralık ayında Vuhan'da ortaya çıkan Kovid-19 salgınının kaynağına ilişkin soruşturma yapılması önerisini desteklemiş, bunun üzerine Çin ile Avustralya arasında gerilim yaşanmıştı.

Avustralya'nın Japonya ile ortak savunma anlaşması arayışı ve Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarına karşı çıkan ülkelere katılması da bu gerilime katkıda bulunan meseleler arasında yer alıyor.

Avustralyalı askerlerin Afgan sivilleri öldürdüğünü ortaya koyan raporun ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in Twitter'da, Avustralya üniforması giyen bir askerin, elinde kuzu tutan bir çocuğun boğazına bıçak dayadığı, üzerinde "Korkma, barış getirmeye geliyoruz" yazılı bir fotoğraf paylaşması iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

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