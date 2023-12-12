Çin ile ABD bakın hangi konuda anlaştı!
Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve Teknoloji Bakanı, COP28 kapsamında düzenlenen basın konferansında verdiği demeçte, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin karbondioksit dışı gazlardan metanın ve bazıları karbondioksitten 80 kat daha zararlı olan diğer gazların azaltılması konusunda ilk kez ortak bir taahhütte bir araya getirdiklerini açıkladı.
Daha önce görülmemiş bu anlaşma da çevre konusunda elde edilmiş başka bir dizi olumlu sonuca eklenince, ortaya önemli gelişmelerin çıkmış bulunduğu ve bunlar arasında çok sayıda ülkenin finansal katkı angajmanının olduğu vurgulandı. Bu bağlamda, iklim konusunda ABD'nin özel yetkilisi John Kerry, Çin’in ve ABD’nin iklim konusunda önemli anlaşma ve sözleşmelere ulaştıklarını bildirdi.
Söz konusu açıklamalar, Kerry’nin Çinli mevkidaşı Xie Zhenhua ile geçen ay yaptığı görüşmeden sonra ifade edilmiş olup COP28 sırasında iki ülke arasında varılan anlaşmaların iklim konusundaki ilerlemelere önemli katkılarda bulunacağı belirtildi. (CGTN TÜRK)