Çin ile ABD bakın hangi konuda anlaştı!

Daha önce görülmemiş bu anlaşma da çevre konusunda elde edilmiş başka bir dizi olumlu sonuca eklenince, ortaya önemli gelişmelerin çıkmış bulunduğu ve bunlar arasında çok sayıda ülkenin finansal katkı angajmanının olduğu vurgulandı. Bu bağlamda, iklim konusunda ABD'nin özel yetkilisi John Kerry, Çin’in ve ABD’nin iklim konusunda önemli anlaşma ve sözleşmelere ulaştıklarını bildirdi.

Söz konusu açıklamalar, Kerry’nin Çinli mevkidaşı Xie Zhenhua ile geçen ay yaptığı görüşmeden sonra ifade edilmiş olup COP28 sırasında iki ülke arasında varılan anlaşmaların iklim konusundaki ilerlemelere önemli katkılarda bulunacağı belirtildi. (CGTN TÜRK)