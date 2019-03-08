0553 313 94 23

Çin hükümetinden Huawei’ye destek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çinli teknoloji devi Huawei’in ABD hükümetine dava açmasıyla ilgili, "Çinli şirketlerin haklarını yasal yollardan korumalarını destekliyoruz" dedi.

08 Mart 2019 Cuma 13:13
Çin hükümetinden Huawei’ye destek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çinli teknoloji devi Huawei’in ABD hükümetine dava açmasıyla ilgili, "Çinli şirketlerin haklarını yasal yollardan korumalarını destekliyoruz" dedi.


Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yıllık meclis toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çinli bakan, iki saat süren basın toplantıda, Çin’in farklı ülkelerle ilişkilerine ve uluslararası toplumun gündemindeki başlıca konulara dair tutumunu anlattı. Wang Yi, Çin’in İpek Yolu’nu yeniden canlandırma projesi olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu projenin “borç tuzağı” ve Çin’in “jeopolitik aracı” olduğuna dair iddiaları yalanladı. Wang, Nisan ayının sonlarında, çok sayıda devlet başkanı ile 100’den fazla ülkeden binin üzerinde temsilcinin katılımıyla başkent Pekin’de 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Zirvesi’nin düzenleneceği bilgisini de verdi.


Wang Yi, basın toplantısında, Çin hükümetinin Çinli teknoloji devi Huawei’in arkasında olduğu mesajını da verdi. Wang, Çinli şirketleri hedef alan eylemlerin hukuki davalar olmadığını, arkalarında siyasi niyetlerin bulunduğunu ifade etti. Huawei’nin, ürünlerinin hükümet kurumlarında kullanılmasına "ulusal güvenlik" gerekçesiyle getirdiği yasak nedeniyle ABD hükümetine dava açtığını açıklaması konusuyla ilgili konuşan Çinli bakan, Çinli şirket ve bireylerin haklarını yasal yollardan korumalarını, “sessiz kuzular” gibi kurbanlaştırılmayı reddetmelerini desteklediklerini belirtti.


Wang Yi, Venezuela’daki son durumla ilgili olarak da mevcut sorunların ülkenin iç işi olduğunu, Venezuela’nın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Ticaret müzakerelerinde önemli ilerleme kaydedildi


ABD-Kuzey Kore liderleri arasında Hanoi’de gerçekleşen zirveden övgüyle söz eden Wang Yi, Kuzey Kore nükleer sorununun bir gecede çözülemeyeceğini, tarafların sabırlı olması gerektiğini dile getirdi. Wang, "Tüm taraflar, makul beklentilere sahip olmalı. Çok yukarıda bir eşik olmamalı, tek taraflı ve gerçekçi olmayan taleplerde bulunulmamalı" ifadesini kullandı. Wang Yi, Çin’in bölgenin nükleerden arındırılması hedefini desteklediğini ve bu konuda "yeri doldurulamaz bir rolü" bulunduğunu ifade etti. Çin-ABD ilişkilerinde yeni ve artan sınamalarla karşılaşıldığının altını çizen Çinli bakan, Washington’un "sıfır toplamlı oyun" ve Soğuk Savaş zihniyetini terk ederek işbirliğine odaklanmasını temenni ettiklerini belirtti. Wang Yi, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çekerek, müzakerelerin ilişkileri ilerletmek için müspet bir örnek teşkil ettiğini söyledi.



Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısı


Dışişleri Bakanı Wang, Hindistan ile Pakistan arasındaki krizde taraflara itidal çağrısı yaparak, sorunun diyalogla çözülmesini istediklerini söyledi. Çin’in tarafların görüşmeye başlamasından memnun olduğunu kaydeden Wang, "İki ülkenin iyi geçinerek birlikte ilerleme kaydetmesini umuyoruz. İki tarafa da ilişkileri için temel ve uzun vadeli ilerleme arayışlarında bulunmayı tavsiye ediyoruz" dedi.


Mayıs 2017’de Pekin’de düzenlenen ilk zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Başsoy: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”
    1. Başkan Başsoy: “8 Mart Dünya Kadınlar..
    2. Başkan Akkaya kadın personellerle bir..
    3. Kazadan sonra vatandaşın trafik ışığı..
    4. Konya’da uyuşturucu operasyonu: 12..
    5. 1.Amatör Küme’de play-offa gidecek son..
    6. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı
    7. Başarılı Genel Müdür Bera Holding..
    8. Kuzey Irak sınırından Antalya’ya..
    9. Kızıldaş projelerini tanıttı
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. FETÖ zanlısı kadından ‘zafer işareti’
    12. Bakan Kasapoğlu, kadınlarla bir araya..
    13. Emet Belediyesi’nden Dünya Kadınlar..
    14. Çanakkale’de trafik kazası: 1 yaralı
    15. Madeni hırsızlar ATM’yi soydu
    16. Sağlık muhabiri Doğan, hemşire..
    17. Beşiktaş, idmanda 3 takımlı turnuva..
    18. Alan’dan Kadınlar Günü’nde çikolatalı..
    19. Kepez’in özel öğrencilerine şenlik..
    20. TAV Dünya Kadınlar Günü’nde yolculara..
    21. MHP’li Kocabıyık: "Genç işsizlik..
    22. Bekçiler yemin etti
    23. BARO Başkanı Azade Ay’dan Kadınlar..
    24. Bakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e..
    25. Macaristan Başbakanı, Fidesz’in..
    26. Galatasaray taktik çalıştı
    27. Hatay'da kadın şoförler direksiyon..
    28. "Fildişi Sahili Türk ihracatçıları..
    29. Kadınlar Günü’ne özel klip
    30. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir