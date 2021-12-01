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Gündem Çin hayranı Doğu Perinçek’e Doğu Türkistan protestosu!
Gündem

Çin hayranı Doğu Perinçek’e Doğu Türkistan protestosu!

Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dışı vahşeti görmemezlik gelerek zalim Çin’in avukatlığını yapan Doğu Perinçek, Yozgat’ta protesto edildi. Doğu Türkistan’daki zulmü anlatan maskeyle Perinçek’i protesto eden Yusuf Emrek Budak zorla salondan çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 00:59:00 - 2021-12-01 01:03:02
Çin hayranı Doğu Perinçek’e Doğu Türkistan protestosu!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yozgat’ta bir kişi tarafından Doğu Türkistan zulmüne dikkat çeken maske ile protesto edildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde partisi tarafından düzenlenen 'Boğazlıyan Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı.

Tek kişilik maskeli protesto

Perinçek konuştuğu sırada yüzünde maske ile salona girip oturan Yusuf Emre Budak, tek kişilik protesto gerçekleştirdi. Yüzünde, Çin’in Doğu Türkistan üzerindeki zulmünü simgeleyen maske bulunan protestocu ile partililer arasında tartışma yaşandı. Protestocu, polis tarafından salondan çıkartıldı.

Yusuf Emre Budak, Doğu Türkistan’ın yalnız olmadığını göstermek için eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, “Sayın Doğu Perinçek ilçemizde bulunan bir toplantıya katıldı. Ayın Doğu Perinçek önceki konuşmalarında Doğu Türkistan Türklerinin mücadelelerine terörist yaftası vurmaya kalktı. Bir Türk olarak bundan rahatsızlık duydum. Bu rahatsızlığımı dile getirmek için Doğu Türkistan’daki zulmü dile getirmek istedim. Sayın Perinçek de onlara 'terörist' dediğini kabul etti, ben de toplantıyı terk ettim. Amacımız Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermektir” şeklinde konuştu.

 

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